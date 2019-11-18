مالي... مقتل 24 جنديا و17 متشددا في هجوم على دورية عسكرية

أعلن دياران كوني المتحدث العسكري باسم الجيش المالي أن 24 جنديا قُتلوا وأُصيب 29 آخرون بجراح في هجوم على دورية عسكرية في شمال مالي اليوم الاثنين، لافتا إلى أن 17 متشددا أيضا قُتل في الهجوم.

وتعرضت الدورية للهجوم بينما كانت تقوم بعملية مشتركة مع النيجر ضد متشددين ينشطون قرب الحدود.

وبحسب "رويترز" جاء القتال الذي وقع في تابانكورت بمنطقة جاو في أعقاب هجوم على موقع للجيش قُتل فيه 54 شخصا أوائل نوفمبر تشرين الثاني ويعد أحد أكثر الهجمات، التي تعيها الذاكرة، دموية ضد جيش مالي، الأمر الذي يؤكد على زيادة وتطور الجماعات المتشددة المسلحة الناشطة في المنطقة الأوسع.

وقال المتحدث دياران كوني "خلال هذا الهجوم فقدت القوات المالية 24 فردا وأصيب 29 بجراح إضافة للدمار الذي لحق بالمعدات. وعلى جانب العدو قُتل 17 وأُسر عدد‭ ‬آخر".

ولم تسم السلطات المهاجمين أو تحدد الجماعة التي ينتمون لها. وتعمل جماعات لها صلات بتنظيمي القاعدة و"داعش" الإرهابيين من معاقل لها في مالي، تنتشر منها عبر منطقة الساحل لتزعزع الاستقرار في أجزاء من النيجر وبوركينا فاسو.