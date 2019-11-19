الاتحاد الأوروبي يصل إلى اتفاق بشأن موازنة 2020

ووافق مسؤولون حكوميون من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددهم 28 دولة ومشرعون على موازنة بقيمة تزيد عن 170 مليار دولار في العام المقبل.
ونقل بيان عن جونتر أوتينجر، المفوض الأوروبي، أن "موازنة 2020 للاتحاد الأوروبي تستهدف الاستمرارية. ستوجه الموازنة الموارد إلى المجالات التي تحتاجها. وستساعد في خلق الوظائف ومعالجة التغير المناخي ودعم الاستثمارات في كل أنحاء أوروبا. ستستثمر في الشباب وجعل أوروبا أكثر أمنا".
في الوقت نفسه، شهد مشروع الموازنة خفض مخصصات دعم تركيا كدولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحوالي 85 مليون يورو مقارنة بالمخططات الأصلية.
ورصدت حكومات دول الاتحاد 4 مليارات يورو لمواجهة الظروف الطارئة مثل النفقات المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق أو احتياج تركيا لمزيد من المساعدات الأوروبية للتعامل مع اللاجئين.
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