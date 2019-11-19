شاهد... محتجون يسقطون طائرة مسيرة تابعة للشرطة بطريقة بسيطة للغاية

وقام المتظاهرين بتوجيه أقلام الليزر الأخضر صوب الطائرة التي كانت تحلق فوقهم.

وبعد ثوان من توجيه الليزر صوب الطائرة، سقطت على الأرض ببطء، وسط هتافات الانتصار.

كريستوفر وليامز، وهو رئيس تنفيذي لشركة متخصصة في تكنولوجيا مكافحة الطائرات دون طيار، أوضح أن الليزر ربما يكون قد "أعمى المتحكم بالدرون".

This is the most cyberpunk thing I've seen for a while: Chilean protesters using lasers to take down a drone. pic.twitter.com/tLSgj7YSB6 — NetSec Focus (@netsecfocus) November 13, 2019

وأوضح: "إذا كانت الطائرة من دون طيار تقاد عن بعد، فإن أشعة الليزر يمكن أن تكون قد أثرت على رؤية المتحكم بها، مما أدى إلى سقوطها".

أما الاحتمال الآخر هو أن أشعة الليزر تسببت في حدوث خلل في أجهزة استشعار "الدرون".

وتشهد تشيلي احتجاجات واسعة عقب إعلان زيادة نسبتها 3.75 بالمئة على رسوم تذاكر المترو.