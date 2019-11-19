القضاء الإيراني يدعو المواطنين للإبلاغ عن "المخربين" في التظاهرات

دعا متحدث السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى الإبلاغ عمن وصفهم بالمخربين خلال الاحتجاجات الدائرة منذ الجمعة الماضية ضد تعديل أسعار الوقود، مؤكدا عودة الهدوء للمدن الإيرانية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن إسماعيلي، قوله: "نطلب من الشعب الإبلاغ عن المخربين لمحاسبتهم".

وأضاف: "تم كشف الكثير ممن قاموا بأعمال تخريبية وحرق الممتلكات العامة، وتم تحويل من تم اعتقالهم للقضاء".

وتابع: "ببركة كلام المرشد [الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي]، ومساعي القوات الأمنية، عاد الهدوء إلى جميع مناطق البلاد".

وشهدت العديد من المدن الإيرانية تظاهرات، منذ يوم الجمعة الماضي، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وتجددت الاحتجاجات يوم السبت، في مدن الأهواز، وسيرجان، وبوشهر، ومشهد، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلي والجرحي.

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، مساء الخميس الماضي، بيانا أعلنت فيه عن رفع سعر البنزين 3 أضعاف، مقارنة بسعره السابق في البلاد، وسط ردود فعل سلبية واسعة داخل البلاد، بما في ذلك بعض نواب البرلمان الإيراني والمسؤولين الحكوميين.

وجرت، في وقت سابق من العام الحالي، احتجاجات، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تواجه ضغوطا مستمرة من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك العقوبات ضد قطاع النفط الإيراني بعد انحساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015.