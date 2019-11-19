وزير الاتصالات الإيراني: لا موعد محدد لعودة الإنترنت إلى إيران

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، أن قطع الإنترنت في البلاد جاء نتيجة لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي، مشيرا إلى أنه لا يعلم موعد عودة الخدمة.

موسكو- سبوتنيك. ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن جهرمي قوله: "ليس لدي علم بموعد عودة خدمة الإنترنت... قطع الإنترنت كان بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي، وهم من يجب عليهم اتخاذ قرار بإعادة هذه الخدمة".

وكانت خدمة الإنترنت قد قطعت في إيران على خلفية احتجاجات استمرت لأيام عدة.

وتشهد العديد من المدن الإيرانية تظاهرات، منذ عدة أيام، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وتجددت الاحتجاجات صباح أمس السبت، في مدن الأهواز، وسيرجان، وبوشهر، ومشهد، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.