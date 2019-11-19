وزير الخارجية التركي: لا توجد دولة فوق القانون الدولي

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، أنه لا توجد أي دولة فوق القانون الدولي، في معرض تعليقه على القرار الأمريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية واليهودية في فلسطين

وأكد جاويش أوغلو في تغريدة نشرها على صفحته الخاصة في "تويتر" أن التصريحات التي تتضمن فرض الأمر الواقع، لن تكون لها أي صلاحية من ناحية القانون الدولي.

No country is above international law. Fait accompli style declarations shall have no validity with respect to international law. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 19, 2019

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الاثنين، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي".

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب غيّرت نهج إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تجاه المستوطنات الإسرائيلية.