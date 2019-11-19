مجلس النواب الياباني يوافق على اتفاق تجاري مع أمريكا

وافق مجلس النواب الياباني، اليوم الثلاثاء، على اتفاق تجاري محدود أبرمه رئيس الوزراء "شينزو آبي" مع الولايات المتحدة، مما يمهد الطريق لخفض الرسوم الجمركية العام المقبل على بضائع تشمل سلعا زراعية أمريكية ومعدات يابانية.

أفادت "رويترز" بوجود ضبابية حيال مدى التقدم الذي يمكن أن تحرزه اليابان في التفاوض على إلغاء الرسوم الأمريكية على السيارات اليابانية ومكوناتها، مما يلقي بظلال من الشك على تأكيدات آبي أن الاتفاق الذي وقعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان "مربحا للجانبين".

ووقعت اليابان والولايات المتحدة، الشهر الماضي، رسميا على الاتفاق التجاري المحدود لخفض الرسوم الجمركية على السلع الزراعية الأمريكية ومعدات الآلات اليابانية ومنتجات أخرى لدرء تهديد رفع الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات.

يجري التصويت في مجلس المستشارين على المقترح الحكومي بإقرار الاتفاق التجاري، ليدخل خيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني المقبل بعد موافقة مجلس النواب، هذا ما سوف يعزز موقف ترامب لاستعراض نجاحه أمام الناخبين، لكن "آبي" قال إن الاتفاق سيعود بالفائدة على اليابان مثل الولايات المتحدة.

وقال ترامب إنه يريد عقد المزيد من المحادثات التجارية مع اليابان بعد إقرار هذا الاتفاق.