سوريا تؤكد أن القرار الأمريكي حول المستوطنات الإسرائيلية باطل ولا أثر قانونيا له

أعلنت وزارة الخارجية السورية عن إدانتها بأشد العبارات الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم أن "الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وخرقا لقرارات الأمم المتحدة حول الوضع القانوني للأراضي المحتلة".

وتابع المصدر أن "هذا الموقف الأمريكي يشكل الحلقة الأحدث في ازدراء الولايات المتحدة للشرعية الدولية واستمرارا للعدوان الأمريكي المستحكم للأمة العربية والدعم اللامحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة للكيان الصهيوني التوسعي الاستيطاني في عدوانه المتواصل على الحقوق العربية"، كما نقلت وكالة "سانا".

وأضاف المصدر أن "الجمهورية العربية السورية تؤكد أن هذا الموقف الأمريكي باطل ولا أثر قانونيا له كما هو الحال بالنسبة لموقف واشنطن إزاء القدس والجولان السوري المحتل ويظهر مجددا عمق الفجوة التي تفصل الولايات المتحدة الأمريكية عن المجتمع الدولي نتيجة سياساتها الخرقاء التي تحكمها عقلية الهيمنة والغطرسة الأمر الذي بدا جليا خلال التصويت الأسبوع الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار المتعلق بوكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت مؤخرا بأغلبية 170 صوتا لتجديد تفويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيما عارضته الولايات المتحدة وكيان الاحتلال وامتنعت سبع دول عن التصويت.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الاثنين، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي".