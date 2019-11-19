خطة: ضربة نووية صينية تقتل "50 مليون أمريكي"

ووفق المقال، فإن الصين وضعت خطة مهاجمة مدن تقع في ساحلي الولايات المتحدة الغربي والشرقي وفي وسط الغرب الأمريكي بعشرين صاروخا تحمل متفجرات نووية. وفي تقدير كاتب المقال يمكن أن يقتل هجوم صاروخي كهذا حوالي 50 مليون شخص.

واعتبر الإعلام الأمريكي ذلك "خبرا أسود"، لأن الصين تملك اليوم صواريخ بالستية تستطيع الوصول إلى الولايات المتحدة.

ولأن الخطة تتضمن شن الهجوم بواسطة صواريخ DF-5 التي تعتبر من الصواريخ المتقادمة فإن الإعلاميين رجحوا أن تكون الخطة وضعت قبل 10 أعوام مضت في حين تستطيع الصين اليوم أن تطلق صواريخ من هذا النوع من الغواصات.

والأغلب ظنا أن الخطة تتضمن توجيه ضربة الثأر في حال وجهت الولايات المتحدة ضربة قوية للصين.

يذكر أن الصين تختبر الآن صاروخا جديدا هو DF-41. ويستدل من مواصفاته أن هذا الصاروخ يستطيع الوصول إلى كل أنحاء الولايات المتحدة عدا فلوريدا، عندما ينطلق من وسط الصين.