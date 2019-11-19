بعد احتجاز "أنصار الله" لسفينتين تابعتين لها...كوريا الجنوبية ترسل مدمرة إلى اليمن

أرسلت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، مدمرة إلى موقع احتجاز سفينتين تابعتين لها، احتجزتهما جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، يوم أمس الاثنين، في البحر الأحمر قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة يونهاب الكورية، أن "الحكومة الكورية الجنوبية أرسلت مدمرة (كانغ -كام -تشان) التي كانت تقوم بمهامها لمكافحة القراصنة قبالة السواحل الصومالية، إلى مكان الحادث. ومن المتوقع أن تصل إليه يوم الخميس".

ونقلت الوكالة عن مصدر بالخارجية الكورية، أن "المدمرة ستتعامل مع الحادث بمرونة اعتمادا على الوضع".

وأوضح أن "جماعة الحوثيين احتجزت سفينتين كوريتين وسفينة سعودية في المياه على بعد 15 ميلا من جزيرة كمران في اليمن، في غضون الساعة 3:50 فجر يوم 18 نوفمبر، أثناء توجهها إلى ميناء بربرة في الصومال، من ميناء جازان في السعودية".

وأشار إلى "أن على متن السفن الثلاث، كوريان جنوبيان في الستينات من العمر و14 آخرين، تم التأكد من أن أفراد طاقم السفن جميعهم، في أمان".