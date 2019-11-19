ترامب: بيلوسي "المجنونة" تريد تغيير نظامنا الانتخابي

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس مجلس النواب وزعيمة الديمقراطيين نانسي بيلوسي، بأنها مجنونة، مشيرا إلى أنها تريد تغيير النظام الانتخابي في البلاد، خوفا من فوزه، إذا تم ترك القرار للناخب الأمريكي.