وزير الدفاع التركي يتحدث عن وجود صعوبات في الشمال السوري

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، عن وجود بعض الصعوبات في الشمال السوري، وأن بلاده تعمل على حلها عبر اللقاءات مع روسيا.

وأكد أكار في تصريح للصحفيين، بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة "بعيدا عن الدوريات المشتركة مع روسيا، ثمة عدد من الصعوبات معهم، ونعمل على حلها عبر اللقاءات".

وتابع وزير الدفاع التركي أن الدوريات المشتركة للقوات التركية والروسية في الشمال السوري، مستمرة بموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين، كما نقلت وكالة "الأناضول".

وأشار أكار إلى أنه يتم اتخاذ التدابير اللازمة حيال الاستفزازات التي تطال الدوريات المشتركة، مباشرة.

يأتي تسيير الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق التركي الروسي المبرم في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويأتي تسيير الدوريات المشتركة عند الحدود السورية التركية، من قبل روسيا وتركيا، تجاوباً مع مذكرة التفاهم الصادرة في ختام مباحثات الرئيسين الروسي والتركي في الـ 22 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في مدينة سوتشي الروسية.