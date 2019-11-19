مباحثات روسية صينية حول مواجهة محاولات التدخل في شؤون الدول

أعلن رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الفيدرالية الروسي، أندريه كليموف، اليوم الثلاثاء، أن البرلمانيين الروس والصينيين سيبحثون في الـ25 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في بكين، مواجهة محاولات التدخل من الخارج في شؤون الدول.

موسكو - سبوتنيك. وقال كليموف خلال مؤتمر صحفي في مقر المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا": "سأتواجد يوم الإثنين مع زملائي في بكين، وسنجري حوارا جادا للغاية مع نظرائنا الصينيين بين أحزابنا البرلمانية الرئيسية، بما في ذلك في ما يتعلق بمواجهة التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة".

وأعرب عن الأمل بأن تتيح هذه المناقشة إمكانية الخروج ببرنامج واحد، وبرأي ونهج موحدين تجاه هذا الموضوع المهم للغاية.

وأضاف كليموف "سنستمر في العمل في الاتجاه الروسي الصيني. بما في ذلك بشأن موضوع منع ومواجهة التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة".

هذا وتربط روسيا والصين علاقات تاريخية، بالإضافة إلى الشراكة في كثير من مجالات التعاون، كما تلعب الدولتان دورا هاما في تسوية الكثير من الأزمات الدولية، والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدوليين، في مختلف المجالات.