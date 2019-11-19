الجيش الإيراني يؤكد جهوزيته للدفاع عن منجزات النظام وعن الشعب

أكد الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، أنه سيقف في وجه أي اعتداء، من أجل الحفاظ على منجزات النظام، والدفاع عن الشعب الإيراني، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد رفع أسعار الوقود منذ الجمعة الماضية.

القاهرة - سبوتنيك. صرح الجيش الإيراني في بيان نقلته وكالة "تسنيم" "سنقف بقوة في وجه أي اعتداء، في سبيل الحفاظ على منجزات النظام والدفاع عن الشعب الإيراني".

وأضاف البيان "نحن بحاجة إلى تنوير الجمهور بالمؤامرات التي يشنها أعداء النظام، والاستعداد لمواجهة أي تهديد لحدود وأمن إيران".

وكان متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد قال الثلاثاء، بأن لديه تقارير تؤكد أن عدد القتلى في مظاهرات إيران "بالعشرات".

ووصف المتحدث الوضع في إيران بـ"المقلق"، داعيا السلطات الإيرانية لإعادة الإنترنت، واحترام حق المتظاهرين في حرية التعبير.

وأبدى المتحدث قلقه من استخدام قوات الأمن الإيرانية للذخيرة الحية، ومن أنباء عن "انتهاكات للقانون الدولي".

هذا وانتشرت الاحتجاجات في مختلف أنحاء إيران، واتخذت منحى سياسيا مع مطالبة المحتجين بتنحي كبار رجال الدين، الذين يقودون البلاد علال خلفية رفع الحكومة لأسعار البنزين ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.