أول تعليق من نتنياهو على قرار ترامب التاريخي

علق بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، على القرار الأمريكي الذي اعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أمرا شرعيا وقانونيا.

وقال نتنياهو، مساء اليوم، الثلاثاء إن "إدارة الرئيس ترامب صححت ظلما تاريخيا ووقفت إلى جانب الحقيقة والعدل".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تعليقه على القرار الأمريكي التاريخي "أشكر الرئيس ترامب ووزير الخارجية بومبيو. هذا هو يوم عظيم لدولة إسرائيل، وهذا الإنجاز سيبقى للأجيال".

זהו יום גדול מאוד למדינת ישראל והישג שיעמוד לדורות. pic.twitter.com/NGUerQMKFq — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 19, 2019

جاءت تصريحات نتنياهو أثناء زيارته لمستوطنة "غوش عتصيون"، التي تفقد خلالها عددا من المستوطنات الجديدة، وهو ما نشره على صفحته الرسمية في "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد صرح، أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية "أصبحت تعارض موقف الإدارات الأمريكية السابقة من إنشاء المستوطنات الإسرائيلية، وباتت تعتبر إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عملا لا يتعارض مع القانون الدولي.

وادعى بومبيو أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل واحدة من أكبر العقبات أمام إحلال السلام وحجر عثرة أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتؤكد الأمم المتحدة عدم مشروعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، في الضفة الغربية وشرقي القدس.

وبحسب إحصاءات فلسطينية، بلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بنهاية 2017، 435 موقعا، منها 150 مستوطنة و116 بؤرة استيطانية.

وشهد عام 2018، بحسب الإحصاءات، زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات، بعد المصادقة على بناء حوالي 9384 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات قائمة، إضافة إلى إقامة 9 بؤر استيطانية جديدة.