فرنسا: سياسة إسرائيل الاستيطانية في الأراضي المحتلة تتنافى مع القانون الدولي

قالت الخارجية الفرنسية إن سياسة إسرائيل الاستيطانية في الأراضي المحتلة تتنافى مع القانون الدولي.

باريس - سبوتنيك. وعلّقت الناطقة باسم الخارجية آنييس فون دير مول، على إعلان الولايات المتحدة، التي اعتبرت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية غير منافية للقانون الدولي.

وقالت دير مول "فرنسا تعتبر أن سياسة إسرائيل الاستيطانية في الأراضي المحتلة تتنافى مع القانون الدولي ومع القانون الدولي الإنساني، بشكل خاص، كما تتعارض مع قرارات مجلس الأمن".

وقالت فون دير مول إن سياسة الاستيطان تؤدي الى "زيادة التوتر ونسف حل الدولتين".

وختمت قائلة "موقف فرنسا كان دائماً ثابتا بهذا الشأن ونحن نأسف لأي قرار من شأنه أن يشجع على استكمال الاستيطان".

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد صرح، أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية "أصبحت تعارض موقف الإدارات الأمريكية السابقة من إنشاء المستوطنات الإسرائيلية، وباتت تعتبر إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عملا لا يتعارض مع القانون الدولي.

وادعى بومبيو أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل واحدة من أكبر العقبات أمام إحلال السلام وحجر عثرة أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتؤكد الأمم المتحدة عدم مشروعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، في الضفة الغربية وشرقي القدس.

وبحسب إحصاءات فلسطينية، بلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بنهاية 2017، 435 موقعا، منها 150 مستوطنة و116 بؤرة استيطانية.

وشهد عام 2018، بحسب الإحصاءات، زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات، بعد المصادقة على بناء حوالي 9384 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات قائمة، إضافة إلى إقامة 9 بؤر استيطانية جديدة.