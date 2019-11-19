الرئاسة التركية: عقد صفقة "أس- 400" جديدة مع روسيا غير وارد حاليا

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن أنه من غير الوارد عقد صفقة جديدة بين روسيا وتركيا بشأن منظومة أس- 400 في الوقت الحالي.

وقال كالن في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء " تراجعنا عن صفقة إس- 400 أمر غير وارد، نحن وقعنا على صفقة مع روسيا بشأن توريد منظومة إس-400، والعملية مستمرة وفق الصفقة، وعقد صفقة جديدة مع روسيا بشأن هذه المنظومة أمر غير وارد في الوقت الحالي".

وقالت ممثلة الولايات المتحدة الدائمة لدى حلف شمال الأطلسي، كاي بايلي هاتشيسون، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن أمريكا لا تزال تأمل بأن تتخلى تركيا عن أنظمة "إس-400" الروسية.

وأكد كالن "سنواصل عملية نقل أجزاء من منظومة إس- 400 في الأسابيع والأشهر المقبلة"، مؤكدا "إس-400 منظومة دفاعية ولا ننوي الهجوم على بلد آخر بهذه المنظومة".

من ناحية أخرى جدد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن دعوة تركيا لروسيا والولايات المتحدة الأميركية، للالتزام بتعهداتهما بشأن المنطقة الآمنة شمال سوريا، مشيرا إلى أن بلاده تواصل المباحثات مع روسيا بشأن إدلب.

وقال كالن في تصريحات اليوم الثلاثاء "نجدد دعوتنا لروسيا وأميركا للالتزام بتعهداتهما بشأن المنطقة الآمنة"، مضيفا "روسيا وأميركا مسؤولتان عن وقف هجمات الإرهابيين".

كما أشار كالن إلى استمرار المباحثات مع روسيا بشأن إدلب، وقال "نواصل مباحثتنا معا السلطات الروسية حول الوضع في إدلب".