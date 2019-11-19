تسجيل
19:00 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث

    الرئاسة التركية: عقد صفقة "أس- 400" جديدة مع روسيا غير وارد حاليا

    © Sputnik . Department of the information support of the Baltic region
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن أنه من غير الوارد عقد صفقة جديدة بين روسيا وتركيا بشأن منظومة أس- 400 في الوقت الحالي.

    القوات التركية والأميركية خلال دورية مشتركة بين الولايات المتحدة وتركيا فيالمنطقة الآمنة شمال سوريا، 8 أكتوبر 2019
    © REUTERS / Alec Dionne
    تركيا تجدد دعوتها لروسيا وأمريكا بشأن المنطقة الآمنة في سوريا
    وقال كالن في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء "تراجعنا عن صفقة إس- 400 أمر غير وارد، نحن وقعنا على صفقة مع روسيا بشأن توريد منظومة إس-400، والعملية مستمرة وفق الصفقة، وعقد صفقة جديدة مع روسيا بشأن هذه المنظومة أمر غير وارد في الوقت الحالي".

    وقالت ممثلة الولايات المتحدة الدائمة لدى حلف شمال الأطلسي، كاي بايلي هاتشيسون، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن أمريكا لا تزال تأمل بأن تتخلى تركيا عن أنظمة "إس-400" الروسية.

    وأكد كالن "سنواصل عملية نقل أجزاء من منظومة إس- 400 في الأسابيع والأشهر المقبلة"، مؤكدا "إس-400 منظومة دفاعية ولا ننوي الهجوم على بلد آخر بهذه المنظومة".

    من ناحية أخرى جدد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن دعوة تركيا لروسيا والولايات المتحدة الأميركية، للالتزام بتعهداتهما بشأن المنطقة الآمنة شمال سوريا، مشيرا إلى أن بلاده تواصل المباحثات مع روسيا بشأن إدلب.

    وقال كالن في تصريحات اليوم الثلاثاء "نجدد دعوتنا لروسيا وأميركا للالتزام بتعهداتهما بشأن المنطقة الآمنة"، مضيفا "روسيا وأميركا مسؤولتان عن وقف هجمات الإرهابيين".

    كما أشار كالن إلى استمرار المباحثات مع روسيا بشأن إدلب، وقال "نواصل مباحثتنا معا السلطات الروسية حول الوضع في إدلب".

    انظر أيضا:

    روسيا تسلم الهند منظومات "إس-400" بحلول 2025
    الرئاسة التركية: بدأنا العمل مع أمريكا لتسوية قضيتي منظومة "إس-400" ومقاتلات "إف-35"
    روسيا والسعودية تناقشان شروط تسليم أنظمة الدفاع الجوي إس-400 للمملكة
    تركيا تؤكد أنها لن تتخلى عن "إس 400" وتتحدث عن منظومة باتريوت
    منظومة "إس-400" تدخل الخدمة في تركيا قبل ربيع 2020
    الولايات المتحدة ما زالت تأمل بتخلي تركيا عن منظومة "إس-400"
    أردوغان: أبلغت ترامب أننا لن نتخلى عن "إس 400" الروسية
    الكلمات الدلالية:
    روسيا تورد إس 400 إلى تركيا, صفقة إس 400 لتركيا, صواريخ إس 400, إس 400
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    التدريب والتحضير للمسابقة الشتوية للسباحة في مياه النهر لأعضاء مركز ميغابولوس للسباحة الباردة في نهر ينيسي في درجة حرارة الهواء أقل من 20 درجة تحت الصفر في كراسنويارسك الروسية
    افتتاح موسم السباحة الشتوية في روسيا
    الولايات المتحدة الأمريكية: المستوطنات لا تتعارض مع القانون الدولي
    المستوطنات "لا تتعارض مع القانون الدولي"
    إنفوجرافيك - معلومات عن صواريخ تور إم 2 الروسية الخارقة
    صواريخ "تور إم 2" الروسية الخارقة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك