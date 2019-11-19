خامنئي: أفشلنا مخططات العدو خلال الأحداث الأمنية الأخيرة

أكد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي أن إيران أفشلت "مخططات العدو" في الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها إيران، وأن هذه الأعمال لم تكن من جانب الشعب، وذلك على خلفية احتجاجات واسعة تشهدها المدن الإيرانية منذ الجمعة الماضية اعتراضا على رفع أسعار الوقود.

القاهرة - سبوتنيك . وقال خامنئي في تصريحات خلال لقاء مع المنتجين والاقتصاديين مساء اليوم الثلاثاء "فليعلم الأصدقاء والأعداء أيضاً، لقد جعلنا العدوّ يتراجع في مجالات الحرب العسكريّة، والسياسيّة والأمنيّة، وممارسات هذه الأيام كانت أعمالاً أمنيّة، ولم تكن من جانب الشّعب".

وأضاف خامنئي "لقد جعلنا العدوّ يتراجع في مختلف المجالات وسوف نجعله بفضل الله يتراجع بشكل قاطع في ساحة الحرب الاقتصاديّة".

وتشهد العديد من المدن الإيرانية احتجاجات واسعة منذ يوم الجمعة الماضي، اعتراضا على قرارات حكومية برفع أسعار الوقود.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في تصريح نشر يوم أمس الإثنين، على موقع الحكومة تعليقا على الاحتجاجات، "في بعض التقارير بلغنا أن هناك من استخدم السلاح وأصيب عدد من قوات الأمن وراح شهيد".

هذا وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، مساء الخميس الماضي، بيانا أعلنت فيه عن رفع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق في البلاد، وسط ردود أفعال سلبية واسعة داخل البلاد، بما في ذلك ردود أفعال من قبل بعض نواب البرلمان الإيراني والمسؤولين الحكوميين.