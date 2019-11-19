انعقاد المشاورات الفنية الثلاثية لنقل الغاز بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية غدا

بروكسل-سبوتنيك. وقال المتحدث باسم المفوضية في حديث لوكالة سبوتنيك" المشاورات الفنية ستعقد غدا".

في وقت سابق من نوفمبر الحالي، أرسلت شركة "غازبروم" الروسية اقتراحًا رسميًا إلى نظيرتها الأوكرانية "نفتوغاز" بتمديد عقد النقل أو الدخول في عقد جديد لهذا العام مع الأخذ في الاعتبار الطلب المتوقع في الاتحاد الأوروبي ، مشيرة إلى أن الرفض المتبادل لمطالب الأطراف في المحاكم وسلطات مكافحة الاحتكار هو شرط أساسي لاستمرار النقل. في الوقت نفسه ، لاحظت شركة غازبروم أنها تنتظر موقف الجانب الأوكراني فيما يتعلق باستعدادها لشراء الغاز الروسي مباشرة منذ عام 2020.

يتبع...