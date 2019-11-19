إسرائيل تبعث رسالة عاجلة إلى الشعب الإيراني

قال وزير الخارجية الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، موجها حديثه إلى الشعب الإيراني "إننا أصدقاء لكم، فنحن شعبان منذ آلاف السنين، وكان بيننا علاقات قوية وتعاون وثيق في يوم ما، ونحن الآن إلى جانبكم".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، عن يسرائيل كاتس أن الشعبين الإيراني والإسرائيلي كانا صديقين إلى عهد قريب، وكان بينهما تعاون كبير، وبأنه يأمل في إعادة هذه العلاقات مرة أخرى، وبأن إسرائيل إلى جانب الشعب الإيراني في احتجاجاته المستمرة.

ישראל כץ: "אנחנו לא סעודיה, לא ניכנס למלחמת התשה מול איראן"https://t.co/efVCt6ONy3 pic.twitter.com/4rHdOmNkf4 — ynet עדכוני (@ynetalerts) November 19, 2019

وذكرت الصحيفة العبرية أن كاتس أشار إلى أن الإيرانيين يعانون من ضغط العقوبات الاقتصادية، وبأن هذا السبب وراء خروجهم إلى الشوارع للاحتجاج على سياسات النظام الإيراني.

وتشهد العديد من المدن الإيرانية احتجاجات واسعة منذ يوم الجمعة الماضي، اعتراضا على قرارات حكومية رفع أسعار الوقود.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في تصريح نشر يوم أمس الإثنين، على موقع الحكومة تعليقا على الاحتجاجات، "في بعض التقارير بلغنا أن هناك من استخدم السلاح وأصيب عدد من قوات الأمن وراح شهيد".

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، مساء الخميس الماضي، بيانا أعلنت فيه عن رفع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق في البلاد، وسط ردود أفعال سلبية واسعة داخل البلاد، بما في ذلك ردود أفعال من قبل بعض نواب البرلمان الإيراني والمسؤولين الحكوميين.