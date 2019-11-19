الإنفاق العسكري بين "الناتو" وروسيا

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، بأن الارتفاع الكبير في النفقات العسكرية داخل حلف الناتو، بالمقارنة مع النفقات العسكرية لروسيا، يرجع إلى الفرق في مستويات المعيشة والأسعار، وليس إلى الكفاءة المتدنية للحلف.

بروكسل - سبوتنيك. ففي مؤتمر صحفي قبل المحادثات الوزارية، يوم غدٍ الأربعاء، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، طُلب من أمين عام الحلف، التعليق على البيانات التي تفيد بأن ميزانية "الناتو" العسكرية أعلى بـ20 مرة من الإنفاق الدفاعي في روسيا، بينما في نفس الوقت يعلن الحلف باستمرار عن الحاجة إلى الاستثمار في "احتواء روسيا".

وقال ستولتنبرغ: "من حيث الأرقام، نحن حلف فعال، ولدينا جيوش فعالة ولكن مستوى التكاليف أعلى بكثير، وهو ما يعكس ببساطة مستوى معيشة أعلى. لذلك إذا قارنا الرواتب والنفقات بين حلفاء الناتو وروسيا، فعندئذ بالطبع، يكون مستوى التكاليف أعلى. عندما تقارن هذه الميزانيات بأسعار السوق والعملات ستحصل على هذه الاستنتاجات، لكن هذا لا يعكس كفاءة أقل."

ويعتقد ستولتنبرغ، أنه إذا أجريت حسابات على أساس القوة الشرائية، فبإمكاننا الحصول على "أرقام مختلفة تماماً".

واختتم قائلاً: "سوف نستثمر وفق ما يتطلب لضمان الردع والدفاع الموثوقين".

هذا وفي وقت سابق، أعلن "الناتو"، بأن الحلف، شهد للعام الخامس على التوالي زيادة في الإنفاق الدفاعي بين الحلفاء الأوروبيين وكندا، وتقدر الاستثمارات الإضافية بنحو 100 مليار دولار.