الإنفاق العسكري بين "الناتو" وروسيا

بروكسل - سبوتنيك. ففي مؤتمر صحفي قبل المحادثات الوزارية، يوم غدٍ الأربعاء، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، طُلب من أمين عام الحلف، التعليق على البيانات التي تفيد بأن ميزانية "الناتو" العسكرية أعلى بـ20 مرة من الإنفاق الدفاعي في روسيا، بينما في نفس الوقت يعلن الحلف باستمرار عن الحاجة إلى الاستثمار في "احتواء روسيا".
ويعتقد ستولتنبرغ، أنه إذا أجريت حسابات على أساس القوة الشرائية، فبإمكاننا الحصول على "أرقام مختلفة تماماً".
واختتم قائلاً: "سوف نستثمر وفق ما يتطلب لضمان الردع والدفاع الموثوقين".
هذا وفي وقت سابق، أعلن "الناتو"، بأن الحلف، شهد للعام الخامس على التوالي زيادة في الإنفاق الدفاعي بين الحلفاء الأوروبيين وكندا، وتقدر الاستثمارات الإضافية بنحو 100 مليار دولار.
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