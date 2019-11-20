أوكرانيا تعتزم بناء مدينة على سطح القمر

أولاً، ستستكشف المركبة الفضائية سطح القمر، ثم ترسل إلى هناك حمولة تصل إلى 150 كيلوغراماً.

قدمت شركة صناعة الفضاء الأوكرانية "يوجنويو" في معرض دبي للطيران مشروع لسلسلة مركبات للهبوط على سطح القمر. من المتوقع أن يتم استخدامها أولا للبحث عن المعادن، وفي المستقبل ستصبح الخطوة الأولى قبل بناء مدينة قمرية.

يقول موقع الشركة الرسمي: "تم تطوير المشروع لدراسة سطح القمر وإرسال حمولات يصل وزنها إلى 150 كيلوغراما إلى القمر مع إمكانية القيام برحلات ثلاث مرات مع معدات علمية".

كما تم نشر فيديو هناك. يُظهر الشكل الذي ستبدو عليه مركبة الهبوط، ويعرض مسار الرحلة، وهبوط السفينة وأخذ عينات من التربة.

ولم تخبر الشركة متى تعتزم أوكرانيا بناء مدينة على سطح القمر.