"إبادة جماعية"... إيران توجه دعوة إلى المجتمع الدولي للضغط على نظام آل سعود

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، النهج الاستراتيجي لبلاده المتمثل بترسیخ العلاقات مع دول المنطقة لاسیما الجیران.

وخلال استقباله قائد الجيش الباكستاني، الفريق قمر باجوا، أمس الثلاثاء، دعا شمخاني، العالم الإسلامي للضغط على القيادة السعودية لدفعها إلى وقف ما وصفه بـ "الإبادة الجماعية" بحق الشعب اليمني، وذلك حسب وكالة "إسنا" الإيرانية.

واعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، "الحرب الشاملة للسعودية ضد الشعب اليمني المظلوم مثالا واضحا على زعزعة الأمن في المنطقة والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان"، مشددا على ضرورة ممارسة الدول الإسلامية "الضغط الشامل على نظام آل سعود لوقف هذه الإبادة الجماعية البشعة بأسرع وقت ممكن".

وتقود السعودية، منذ مارس/ أذار 2015، عمليات التحالف العربي الذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، في حربها مع جماعة "أنصار الله" الحوثيين، والتي سيطرت عام 2014 على مناطق واسعة من البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وفي الوقت الذي تنتقد فيه إيران بشدة عمليات السعودية في اليمن، والتي أسفرت، حسب معطيات الأمم المتحدة، عن مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين، تتهم المملكة الحكومة الإيرانية بدعم الإرهابيين، في إشارة إلى الحوثيين، والتدخل في شؤون الدول الأخرى والوقوف وراء هجمات قوات "أنصار الله" على الأراضي السعودية.