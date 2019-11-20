روحاني يعلن انتصار الحكومة على الاضطرابات التي يتهم أجانب بإشعالها

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، انتصار الحكومة على الاضطرابات التي يتهم أعداء أجانب بإشعالها، وذلك بعد احتجاجات هزت البلاد منذ رفع أسعار البنزين الأسبوع الماضي.

وقال روحاني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية: "نجح الشعب الإيراني مرة أخرى في اختبار تاريخي وأظهر أنه لن يسمح للأعداء بالاستفادة من الوضع، رغم أنه ربما كانت لديه شكاوى بشأن إدارة البلاد".

يتبع...