صحيفة عبرية: نتنياهو حاول منع عباس من المشاركة في جنازة بيريز

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود أبو مازن، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حاول منعه من المشاركة في جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق "شمعون بيريز".

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن لقاء أدلى به عباس لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن عباس قال إن "نتنياهو وافق على حضوره للجنازة، بعد أن هددت السلطة بالكشف عن تصرفات نتنياهو، ونشرها بالإعلام".

وتصافح عباس ونتنياهو في جنازة رئيس إسرائيل السابق شيمون بيريز والتي أقيمت في القدس عام 2016.

وجرت المصافحة عند وصول الرئيس الفلسطيني إلى مكان مراسم الدفن في جبل هرتزل بالمدينة.

ونشر المتحدث باسم نتنياهو مقطع فيديو على موقع "تويتر"، يقول فيه عباس وهو يصافح نتنياهو باللغة الإنجليزية: "تسرني رؤيتك. مضى وقت طويل"، بينما شكره نتنياهو وزوجته سارة على حضوره.