روحاني: يجب أن نقف في وجه من يحاولون زعزعة الأمن الوطني في البلاد

دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى الوقوف في وجه من يحاولون زعزعة الأمن الوطني في البلاد، مؤكدا أن الاحداث الأخيرة بينت قوة وعظمة الشعب الإيراني.

وقال روحاني، خلال اجتماع للحكومة الإيرانية، "اليوم أريد أن أشكر الشعب الإيراني الكبير، ولا بد أن نركع أمام وعي وصبر وصمود الشعب الإيراني"، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها العديد من المدن الإيرانية، اعتراضا على رفع أسعار الوقود.

وأضاف "الشعب الإيراني خرج منتصرا من الاختبار التاريخي الآخر، رغم أن هناك بعض المشاكل الاقتصادية في الوطن، والنواقص في إدارة البلاد، لكن لا يسمح الشعب الإيراني للأعداء باستخدامها، وإعطاء الفرصة لهم".

وتابع روحاني "يجب أن نقف في بوجه الذين يحاولون زعزعة الأمن الوطني في البلاد".

وشهدت العديد من المدن الإيرانية تظاهرات، منذ يوم الجمعة الماضي، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وتجددت الاحتجاجات يوم السبت، في مدن الأهواز، وسيرجان، وبوشهر، ومشهد، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلي والجرحي.

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، مساء الخميس الماضي، بيانا أعلنت فيه عن رفع سعر البنزين 3 أضعاف، مقارنة بسعره السابق في البلاد، وسط ردود فعل سلبية واسعة داخل البلاد، بما في ذلك بعض نواب البرلمان الإيراني والمسؤولين الحكوميين.

وجرت، في وقت سابق من العام الحالي، احتجاجات، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تواجه ضغوطا مستمرة من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك العقوبات ضد قطاع النفط الإيراني بعد انحساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقّع عام 2015.