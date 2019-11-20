شرطة مالطا تعتقل رجل أعمال بارزا في قضية مقتل صحفية تحارب الفساد

ذكرت "رويترز" أن يورغن فينيش اعتقل بعد أن اعترضت الشرطة اليخت المملوك له قبالة الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط لدى محاولته مغادرتها قبل الفجر.
كان مقتل كاروانا جاليتسيا، الصحفية البارزة في محاربة الفساد بتفجير سيارتها قرب العاصمة فاليتا، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، قد هز أوروبا وأثار الشكوك بشأن سيادة القانون في الجزيرة الصغيرة، وقبل ثمانية أشهر من مقتلها كتبت الصحفية في مدونتها عن شركة غامضة في دبي تسمى (17 بلاك ليميتد) وزعمت أن لتلك الشركة صلات بسياسيين في جزيرة مالطا.
يذكر أن فينيش كان مدير وأحد ملاك شركة فازت بعقد امتياز كبير في 2013 من الحكومة لبناء محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في الجزيرة.
ولم تنشر الصحفية أي أدلة على ذلك ولم تتمكن من اكتشاف هوية مالك الشركة، ولكن التحقيق الذي أجرته "رويترز" فيما بعد يثبت أن المالك هو فينيش.
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