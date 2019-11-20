شرطة مالطا تعتقل رجل أعمال بارزا في قضية مقتل صحفية تحارب الفساد

اعتقلت شرطة مالطا أحد أبرز رجال الأعمال في البلاد، اليوم الأربعاء، فيما يتعلق بالتحقيق في مقتل الصحفية دافني كاروانا جاليتسيا.

ذكرت "رويترز" أن يورغن فينيش اعتقل بعد أن اعترضت الشرطة اليخت المملوك له قبالة الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط لدى محاولته مغادرتها قبل الفجر.

وجاء اعتقال فينيش بعد يوم من قول الحكومة، إنها ستعرض العفو عن وسيط مشتبه به في قتل الصحفية إذا قدم أدلة دامغة عمن يقف وراء الجريمة، دون الفصح عما إذا كان قد تم توجيه اتهامات إلى فينيش أم لا، ولم يصدر أي تصريح عن محاميه بهذا الخصوص.

كان مقتل كاروانا جاليتسيا، الصحفية البارزة في محاربة الفساد بتفجير سيارتها قرب العاصمة فاليتا، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، قد هز أوروبا وأثار الشكوك بشأن سيادة القانون في الجزيرة الصغيرة، وقبل ثمانية أشهر من مقتلها كتبت الصحفية في مدونتها عن شركة غامضة في دبي تسمى (17 بلاك ليميتد) وزعمت أن لتلك الشركة صلات بسياسيين في جزيرة مالطا.

يذكر أن فينيش كان مدير وأحد ملاك شركة فازت بعقد امتياز كبير في 2013 من الحكومة لبناء محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في الجزيرة.

ولم تنشر الصحفية أي أدلة على ذلك ولم تتمكن من اكتشاف هوية مالك الشركة، ولكن التحقيق الذي أجرته "رويترز" فيما بعد يثبت أن المالك هو فينيش.