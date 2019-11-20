الشرطة الإيرانية: اعتقلنا عددا كبيرا من الأشرار

أعلن العميد أحمد نوريان، المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، أنه تم اعتقال العناصر المثيرة لأعمال الشغب الأخيرة وكشف ارتباطاتهم مع الجهات الخارجية.

وقال في تصريح أدلى به، اليوم الأربعاء، إن "غالبية الأشرار الذين قاموا بأعمال الشغب والتخريب في الأيام الماضية هم من زمرة المنافقين الإرهابية وأنصار النظام الملكي البائد والغوغائيين جرى تنظيمهم وتوجيههم من قبل جبهة الاستكبار وعملائه الإقليميين والمحليين".

وتابع بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، هؤلاء استغلوا المطالبات الشعبية، للإخلال بالنظم العام وتعكير الأمن، عبر تخريب الممتلكات العامة.

وأضاف: "هذه الأعمال التخريبية أدت إلى أضرار مادية ووقوع قتلى بهدف زعزعة أمن المجتمع وبث الرعب، وهذه التصرفات ليس لها نتيجة سوى جعل الأعداء اللدودين للجمهورية الاسلامية الايرانية يفرحون بما حدث".

وقال المتحدث باسم الشرطة إن تعاون الشرطة مع قوات التعبئة وباقي الأجهزة الأمنية "أدى إلى اعتقال عدد كبير من الأشرار ومثيري الشغب".

وأشار إلى أن مهمة الشرطة تركزت على التعرف على العناصر الرئيسية المحرضة لأحداث العنف وأعمال الشغب وكشف ارتباطاتهم مع الجهات الخارجية، مشددا على أنه سيتم إطلاع الشعب الإيراني على الإجراءات المتخذة للتعرف على العناصر العميلة والمثيرة للشغب والمخلين بالأمن العام.