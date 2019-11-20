طهران تستدعي السفير السويسري للاحتجاج على تدخل واشنطن في الشؤون الإيرانية

استدعت الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، السفير السويسري ماركوس لاينتر (ممثل المصالح الأمريكية في إيران) للاحتجاج رسميا على تدخل واشنطن في الشؤون الداخلية الإيرانية، وذلك بعد تصريحات للخارجية الأمريكية على خلفية الاحتجاجات المستمرة في إيران منذ الجمعة الماضية، اعتراضا على ارتفاع أسعار الوقود.

القاهرة - سبوتنيك. قالت الخارجية الإيرانية، في بيان نشر اليوم: "تم استدعاء السفير السويسري ماركوس لاينتر بصفته راعيا للمصالح الأمريكية، للاحتجاج على تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية الإيرانية".

وتشهد العديد من المدن الإيرانية، منذ يوم الجمعة الماضي، احتجاجات واسعة على قرار يقتضي برفع أسعار الوقود دون أن تصدر إحصاءات رسمية حول عدد القتلى والمصابين بين المحتجين.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في تصريح للصحفيين الاثنين الماضي، على موقع الحكومة تعليقا على الاحتجاجات، "في بعض التقارير بلغنا أن هناك من استخدم السلاح وأصيب عدد من قوات الأمن وراح شهيد".

وأكدت الخارجية الأمريكية في عدة مناسبات دعمها للمحتجين، واتهمت الناطقة باسم الخارجية مورغان اورتاغوس حكومة طهران بـ "الفساد".