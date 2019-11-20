خارجية كوريا الشمالية: بيونغ يانغ غير مهتمة بعقد قمة مع واشنطن

شككت نائبة وزير الخارجية بكوريا الشمالية، تسوي سون هي، في اهتمام بيونغ يانغ، في عقد قمة مع الولايات المتحدة، بسبب سياسة واشنطن العدائية.

وقالت الدبلوماسية الكورية، للصحفيين، اليوم الأربعاء: "الولايات المتحدة تواصل السياسة العدائية. هل من الممكن أن يستمر هذا في المستقبل؟ في هذه الحالة، هل نحن مهتمون بعقد قمة أو اجتماع على مستوى القادة؟".

وأعلنت كوريا الشمالية، يوم الخميس الفائت، أنها تلقت عرضا لعقد اجتماع جديد مع الولايات المتحدة، لكنها غير مهتمة بإجراء المزيد من المحادثات التي وصفتها بأنها تهدف "لاسترضائنا" قبل حلول الموعد النهائي لمهلة حددتها بيونغ يانغ لواشنطن، تنتهي بحلول نهاية العام لإظهار المرونة في التفاوض معها.

وتأتي هذه التصريحات، بعد أن أكد الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة على استعداد لاستخدام قدراتها "كاملة" للدفاع عن كوريا الجنوبية ضد أي هجوم.