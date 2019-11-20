سفير أمريكا لدى الاتحاد الأوروبي يقول إنه نفذ أوامر ترامب بشأن أوكرانيا

قال سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، جوردون سوندلاند، أمام أعضاء لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب أمره بالعمل مع رودي جولياني (المحامي الشخصي لترامب) بشأن مسائل تتعلق بأوكرانيا.

وأضاف السفير بأن وزير الخارجية مايك بومبيو كان على علم بذلك و"أيد تماما" تلك الجهود.

قال سوندلاند إن جهود جولياني لحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للتحقيق مع منافسي ترامب السياسيين "كانت مقايضة مقابل ترتيب زيارة لزيلينسكي إلى البيت الأبيض".

جاءت تصريحات سوندلاند خلال الإدلاء بشهادته في التحقيق الخاص بمساءلة ترامب، الذي تقوده لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي والذي يهدد رئاسة ترامب، بحسب ما نقلت "رويترز".

هذا وكان عميل في الاستخبارات قد تقدم بشكوى بشأن مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو/ تموز الماضي، بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في وقت سابق أن التحقيقات بشأن عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستركز على سلوكه حيال أوكرانيا، والادعاءات المتعلقة به.

وأظهر نص المحادثة، قول ترامب لزيلينسكي إنه يطلب منه "خدمة" بالتحدث مع محاميه رودي جولياني والمدعي العام ويليام بار، من أجل فتح التحقيق مجددا في قضية الفساد المتورط فيها نجل جو بايدن.

ولم يظهر في المحادثة تهديد ترامب للرئيس الأوكراني، بشكل واضح بإيقاف الدعم الأمريكي، في حال رفض إجراء التحقيق، ولكن تضمنت المكالمة تلميحه إلى ضعف الدعم الأوروبي لكييف.