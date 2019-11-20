حزب تركي معارض: ندعو لإجراء انتخابات مبكرة

دعا حزب تركي معارض موال للأكراد، اليوم الأربعاء، لإجراء انتخابات مبكرة، مستبعدا الانسحاب من البرلمان احتجاجا على عزل الحكومة لعشرات من رؤساء البلديات الذين انتخبوا في وقت سابق هذا العام.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الحزب أشار في بيان إلى أن حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب "الحركة القومية" المتحالف معه "يسرقان إرادة الشعب" بتعيين أوصياء.

وأضاف البيان "نحن نقول ‘انتخابات مبكرة‘ لتتخلص شعوب تركيا من سلطة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية. هذه دعوة للمواجهة".

وتابع "ندعو المعارضة كلها لتوحيد صفوفها على هذا المطلب لإجراء انتخابات مبكرة واتخاذ موقف". ودعا كذلك إلى حملة للعصيان المدني.

واستبعد الحزب الانسحاب من البرلمان أو من المجالس المحلية قائلا إنه دفع "ثمنا غاليا" لتحقيق هذه المكاسب ولن ينسحب من أي ساحة صراع.

وعزلت الحكومة 24 من رؤساء البلديات من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي منذ أغسطس آب بسبب مزاعم عن صلاتهم بالإرهاب وعينت آخرين لإدارة البلديات.

ودعا العديد من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الحزب للانسحاب من البرلمان أو من المجالس المحلية التي ما زال الحزب يسيطر عليها.

ويحاكم مئات من أعضاء الحزب ونوابه بالبرلمان وزعماء سابقون له في اتهامات تتعلق بالإرهاب وحكم على العديد منهم بالسجن.