فرنسا تؤكد تمسكها بأمن إسرائيل وتشدد على ضرورة تجنب أي عمل تصعيدي في سوريا

دعت فرنسا، اليوم الأربعاء، طهران للامتناع عن أي عمل يؤدي لزعزعة الاستقرار في سوريا وذلك بعد الضربات الجوية التي نفذتها إسرائيل في سوريا، مؤكدة تمسكها بأمن إسرائيل.

باريس - سبوتنيك. قالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فون دير مول، في بيان "أخذنا علما بالمعلومات التي تفيد بحدوث ضربات جوية الليلة الماضية في سوريا ردا على إطلاق نار أتى من الحدود السورية".

وأكدت فون دير مول تمسك بلادها بأمن إسرائيل، مضيفة "فرنسا تؤكد أن الحل في سوريا ليس عسكريا وتشدد على ضرورة تجنب أي عمل تصعيدي يؤدي لزيادة التوتر في الشرق الأوسط".

وتابعت: "فرنسا تطلب من إيران الامتناع عن القيام بأي عمل مزعزع في سوريا".

وأخيرا اعتبرت فون دير مول أن الأحداث الأخيرة تبيّن "ضرورة التوصل لحل سياس تفاوضي في سوريا وبأقرب وقت".

وذكرت الوكالة السورية أن شظايا أحد الصواريخ الإسرائيلية أصابت منزلا في بلدة سعسع جنوب غربي دمشق، ما أسفر عن تدمير المنزل ومقتل شخصين وإصابة عدد آخر تم نقلهم إلى المشافي في القنيطرة ودمشق لتلقي العلاج المناسب.