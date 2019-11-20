بوتين عن علاقة واشنطن بدول "الناتو": ادفعوا ونحن نحميكم

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن على الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لتغيير نوعية علاقاتها مع الحلفاء، حتى في إطار الناتو.

قال بوتين في منتدى "روسيا تنادي" الاستثماري الذي تنظمه شركة "في تي بي كابيتال": "حتى الآن تقول الولايات المتحدة، نحن مظلتكم ضد التهديدات السوفيتية، ويجب عليكم أن تدفعوا. هذه الطريقة غير مجدية في الوقت الحالي".

وأضاف بوتين "يجب على واشنطن اتخاذ خطوات لتغيير نوعية علاقاتها مع الحلفاء، حتى في إطار الناتو . لكن من غير الكافي أن يقولوا: "نحن نحميكم- ادفعوا". مقابل ماذا سيدفعون، مقابل تأمين الدفاعات الأمريكية وأماكن العمل؟ سيقومون بتطوير ما لديهم [الصناعات العسكرية]. وهذا ما يتحدثون عنه الآن".

وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، خلال مقابلة مع مجلة "ذا إيكونوميست" البريطانية، حلف الناتو وما آلت إليه الأمور بسبب الخلافات بين الحلفاء.

واعتبر أن هذا الحلف فقد القدرة على "أي تنسيق يتعلق بالقرار الاستراتيجي للولايات المتحدة مع باقي الشركاء في حلف الناتو".

وأكد أن "الناتو" بات يشهد حالة "موت سريري"، مُضيفاً أنه يجب "توضيح الأهداف الاستراتيجية" التي يسعى إليها الحلف.