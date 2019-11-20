بوتين عن علاقة واشنطن بدول "الناتو": ادفعوا ونحن نحميكم

قال بوتين في منتدى "روسيا تنادي" الاستثماري الذي تنظمه شركة "في تي بي كابيتال": "حتى الآن تقول الولايات المتحدة، نحن مظلتكم ضد التهديدات السوفيتية، ويجب عليكم أن تدفعوا. هذه الطريقة غير مجدية في الوقت الحالي".
وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، خلال مقابلة مع مجلة "ذا إيكونوميست" البريطانية، حلف الناتو وما آلت إليه الأمور بسبب الخلافات بين الحلفاء.
واعتبر أن هذا الحلف فقد القدرة على "أي تنسيق يتعلق بالقرار الاستراتيجي للولايات المتحدة مع باقي الشركاء في حلف الناتو".
وأكد أن "الناتو" بات يشهد حالة "موت سريري"، مُضيفاً أنه يجب "توضيح الأهداف الاستراتيجية" التي يسعى إليها الحلف.
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