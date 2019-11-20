بومبيو يبحث التعاون الأمني  مع نظيره التركي

ناقش وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، قضايا الدفاع والأمن خلال اجتماع في بروكسل مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية: "ناقش وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والتعاون الثنائي لاسيما في مجالات الدفاع والأمن الإقليمي."

وقبل أيام استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في البيت الابيض بواشنطن في زيارة تزامنت مع غضب في الكونغرس من توغل أنقرة في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول في سوريا، لطرد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، شريك واشنطن الرئيسي في الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي.