لجنة الأمم المتحدة تتبنى قرارا يدعو الولايات المتحدة إلى إصدار تأشيرات للدبلوماسيين بسرعة

تبنت لجنة الشؤون القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو الولايات المتحدة إلى إصدار تأشيرات للدبلوماسيين بسرعة، فضلاً عن رفع القيود المفروضة على سفرهم.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وبحسب مراسل "سبوتنيك"، تقول الوثيقة إن الجمعية العامة للأمم المتحدة "تتوقع من الدولة المضيفة إصدار تأشيرات دخول لجميع ممثلي الدول الأعضاء وأعضاء الأمانة" التابعة للأمم المتحدة بسرعة، حتى يتمكن الأشخاص الذين يتم إرسالهم للعمل كجزء من مهمة دائمة أو يتم توظيفهم للعمل في الأمانة، ومن المضي قدما في أسرع وقت ممكن لأداء واجباتهم".

هذا وجرى التصويت على القرار بالإجماع.

يذكر أن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرات لـ 18 دبلوماسيا روسيا خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك ولأعضاء وفود العمل في اللجنتين الأولى والسادسة للجمعية، اللتين تناولتا مسألتي قضايا نزع السلاح وكذلك القضايا القانونية على التوالي.

بدورها قدمت روسيا رسميا إلى اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً إجرائيا يقتضي بنقل عمل هذه الهيئة من نيويورك إلى فيينا أو إلى جنيف، على خلفية سياسة التأشيرات غير الودية، التي تنتهجها الولايات المتحدة.