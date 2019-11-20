أول تعليق من ترامب على شهادة السفير الأمريكي في الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه لم يطلب شيئا من القيادة الأوكرانية.

جاء ذلك على هامش جلسات استماع الكونغرس بشأن تحقيقات قضية العزل.

ووفقا لموقع "CNN"، رفض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الإجابة على أسئلة الصحفيين حول شهادة السفير جوردون سوندلاند سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي فى جلسة عزله.

وذكر الموقع أن ترامب أنكر علاقته بسوندلاند، قائلا: أخبرت السفير أننى لا أريد شيئا من الجانب الأوكرانى.

وأضاف ترامب "سوندلاند يبدو لطيفا، لكني لا أعرف هذا الرجل الذى يشهد فى جلسة الاستماع فى الكونغرس".

وأشار ترامب إلى أن دعم سوندلاند لحملته الرئاسية "جاء متأخرا".

وكان سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، جوردون سوندلاند، قد قال، اليوم الأربعاء، أمام أعضاء لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب أمره بالعمل مع رودي جولياني (المحامي الشخصي لترامب) بشأن مسائل تتعلق بأوكرانيا

وأضاف السفير بأن وزير الخارجية مايك بومبيو كان على علم بذلك و"أيد تماما" تلك الجهود.

وأشار سوندلاند إلى أن جهود جولياني لحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للتحقيق مع منافسي ترامب السياسيين "كانت مقايضة مقابل ترتيب زيارة لزيلينسكي إلى البيت الأبيض".

وجاءت تصريحات سوندلاند خلال الإدلاء بشهادته في التحقيق الخاص بمساءلة ترامب، الذي تقوده لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي والذي يهدد رئاسة ترامب، بحسب ما نقلت "رويترز".

وكان عميل في الاستخبارات قد تقدم بشكوى بشأن مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو/ تموز الماضي، بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في وقت سابق أن التحقيقات بشأن عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستركز على سلوكه حيال أوكرانيا، والادعاءات المتعلقة به.

وأظهر نص المحادثة، قول ترامب لزيلينسكي إنه يطلب منه "خدمة" بالتحدث مع محاميه رودي جولياني والمدعي العام ويليام بار، من أجل فتح التحقيق مجددا في قضية الفساد المتورط فيها نجل جو بايدن.

ولم يظهر في المحادثة تهديد ترامب للرئيس الأوكراني، بشكل واضح بإيقاف الدعم الأمريكي، في حال رفض إجراء التحقيق، ولكن تضمنت المكالمة تلميحه إلى ضعف الدعم الأوروبي لكييف.