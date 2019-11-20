إسرائيل بين الضربات الصاروخية والعثرات السياسية

تمكنت إسرائيل خلال اليومين الماضيين، من ضرب سوريا والإعلان عن خطط لضم وادي الأردن. وفي ليلة الأربعاء، بدأت الولايات المتحدة في الضغط من أجل الاعتراف بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
في هذا الصدد تحدث بعض الخبراء لوكالة "سبوتنيك" حول ما إذا كانت هناك صلة بين هذه الأحداث، وما إذا كان يمكن اعتبار ذلك "مناورة تشتيت" للإسرائيليين، الذين قد يخرجون إلى الشوارع خلال الـ24 ساعة القادمة.
مناورة تشتيت؟
الهجوم على سوريا
يرى الخبير في مركز الأبحاث الأمريكي الإسرائيلي، سيرغي إيلكيند، أن هناك صلة غير مباشرة بين الهجمات الليلية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على الأراضي السورية والأزمة البرلمانية التي طال أمدها، وقال "الهجمات على سوريا شيء روتيني، وليست مرتبطة بقوة بالانتخابات. رغم أن نتنياهو يمكنه بالفعل استخدام الضربات الليلية التي يقوم بها جيش الدفاع الإسرائيلي كإضافة لنفسه".
لماذا يريد نتنياهو أن يبقى في السلطة؟
قال خبير إسرائيلي إن المجتمع الإسرائيلي قلق بشأن مشكلة أخرى وهي فضائح فساد شارك فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي وزوجته سارة شخصياً.
وأضاف سيرغي إيلكيند: "في الواقع، لماذا هو حريص جدًا على البقاء في السلطة، في الكنيست، سوف يحصل على الحصانة وسيكون قادرًا على التهرب من الرد بهدوء على قضايا الفساد. يمثل احتمال وجود قضية جنائية حقيقية حافزًا كبيرًا لنتنياهو للفوز في الانتخابات ويصبح رئيسًا للوزراء مرة أخرى. "
قضية المستوطنات لم تثر في إسرائيل
وأضاف "مسألة الاعتراف بالمستوطنات تتعلق بترامب أكثر من إسرائيل. أثار الأمريكيون هذا الموضوع. بشكل عام، تستفيد الحكومة الإسرائيلية حتى الآن من حقيقة أن إدارة ترامب تفي بجميع "قائمة الأمنيات" الخاصة بهم. وهذا يلفت انتباه الإسرائيليين إلى حد ما من المشاكل الملحة. لكن الجميع يفهم كل شيء تمامًا...".
في منتصف الليل بالتوقيت المحلي، سيضطر بيني غانتس إلى إعادة التفويض لتشكيل حكومة إلى الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين. قبل ثلاثة أسابيع، لم يتعامل بنيامين نتنياهو مع نفس المهمة. هذه سابقة هي الأولى في تاريخ إسرائيل. الإجراءات اللاحقة تعتمد فقط على الرئيس ريفلين.
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