رغم العقوبات الأمريكية... استثمارات أجنبية بملايين الدولارات تدفقت على إيران في 6 أشهر

كشفت هيئة الاستثمار الأجنبي في إيران عن حجم الاستثمارات الخارجية التي تدفقت إلى إيران في 6 أشهر.

وبحسب بيانات رسمية للهيئة، فقد اجتذبت المشاريع التجارية والصناعية والتعدينية في إيران استثمارات خارجية بواقع 762.6 مليون دولار خلال فترة 21 مارس/آذار حتى 22 سبتمبر/أيلول 2019، بنمو 31.9 بالمئة عن الفترة المناظرة 2018.

وأشارت الهيئة إلى أنها اعتمدت 50 مشروعا استثماريا في الفترة المذكورة بنمو 56.3 بالمئة على أساس سنوي، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الثامن من أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، عام 2015، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت فيها الإدارة الأمريكية تجفيف الموارد المالية الإيرانية، وفرض عقوبات على مشتري النفط الخام الإيراني ومنتجاته.

وردا على هذه العقوبات، أعلنت طهران ابتداء من أيار/مايو الماضي، تخليها عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، تتضمن رفع القيود عن تخصيب اليورانيوم، وأجهزة الطرد المركزي وغيرها.