مقتل شرطي وإصابة آخر أثناء التحقيق في جريمة سطو في أمريكا

قالت الشرطة في مدينة ديترويت بالولايات المتحدة، إن أحد أفرادها قتل بالرصاص وأصيب آخر أثناء التحقيق في سطو على منزل في الجانب الغربي من المدينة.

وقال قائد الشرطة جيمس كريج لـ"رويترز"، إن شرطيا يعمل متطوعا في قوة الشرطة قتل برصاصة في العنق انطلقت من بندقية، فيما أصيب آخر بجروح خطيرة في الساق.

وردّ بقية أفراد الشرطة بإطلاق النار على المسلح المجهول وأصابوه. وألقي القبض على المشتبه به في المكان ونقل إلى المستشفى وحالته خطيرة.

وقال كريج: "إنه يوم مأساوي لشرطة ديترويت، أثناء نزولهم الدرج فتح المشتبه به الذي كان مسلحا ببندقية النار على أفراد الشرطة".

وكشفت إحصاءات أعلنها مكتب التحقيقات الاتحادي أن 55 شرطيا قتلوا بالرصاص أثناء أداء الواجب خلال عام 2018.