الاتحاد الأوروبي يتوقع من طهران إعادة عمل الاتصالات والإنترنت في الدولة

أمستردام - سبوتنيك. جاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية: "وفقا للتقارير الأخيرة، أدت الاحتجاجات في العديد من المدن الإيرانية، إلى خسائر فادحة في الأرواح، كما أدت إلى إصابة العديد من الأشخاص. نقدم تعازينا لعائلات الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".
وأضاف البيان: "نحن نتوقع من السلطات الإيرانية أن تضمن التدفق الحر للمعلومات والوصول إلى الإنترنت من جديد".
ويذكر أن المظاهرات في إيران قد اندلعت، مساء الجمعة، عقب الإعلان عن إصلاحات تترافق برفع أسعار البنزين، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد. وامتدت المظاهرات سريعا إلى 40 مدينة ومنطقة أخرى بينها طهران، وأحرقت خلالها محطات للوقود وهوجمت مراكز للشرطة ومجمعات تجارية ومساجد ومبان عامة.
وأعلنت الحكومة الإيرانية ارتفاع حصيلة القتلى بصفوف قوات الأمن لتصبح الحصيلة النهائية مقتل 5 عناصر من الأمن منذ بدء المظاهرات في البلاد.
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