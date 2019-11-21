الجيش التركي يرصد ويحيد 7 عناصر "بي كا كا" في منطقة عين العرب السورية...صور

وأوضحت الوزارة أن 7 عناصر من "بي كا كا" نفذوا هجوماً على القوات التركية في منطقة عملية نبع السلام.
Barış Pınarı Harekât alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/ YPG‘li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA’lar ile etkisiz hale getirilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/irct0jUfWk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 21, 2019
وأشارت في بيانها أن القوات التركية رصدت هؤلاء العناصر في منطقة عين العرب، شمالي سوريا، وتمكنت من تحييدهم عبر طائرات مسيرة مسلحة نفذت العملية.
يذكر أن الجيش التركي كان قد أطلق في شمال سوريا عملية "نبع السلام" في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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