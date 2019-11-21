الجيش التركي يرصد ويحيد 7 عناصر "بي كا كا" في منطقة عين العرب السورية...صور

جاء ذلك في تغريدة نشرتها وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، على حسابها الرسمي في موقع تويتر، أعلنت فيها تحييد 7 عناصر من حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" في ريف مدينة عين العرب شمالي سوريا، إثر مهاجمتهم القوات التركية في منطقة عملية "نبع السلام".

وأوضحت الوزارة أن 7 عناصر من "بي كا كا" نفذوا هجوماً على القوات التركية في منطقة عملية نبع السلام.

Barış Pınarı Harekât alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/ YPG‘li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA’lar ile etkisiz hale getirilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/irct0jUfWk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 21, 2019

وأشارت في بيانها أن القوات التركية رصدت هؤلاء العناصر في منطقة عين العرب، شمالي سوريا، وتمكنت من تحييدهم عبر طائرات مسيرة مسلحة نفذت العملية.

يذكر أن الجيش التركي كان قد أطلق في شمال سوريا عملية "نبع السلام" في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.