الجرذان تشل حركة الحكومة الإستونية

أفاد المكتب الإعلامي الخاص بإدارة النظام الحكومي الإستوني للمعلومات، اليوم الخميس، بأن الجرذان قطعت بأسنانها كابل من الألياف الضوئية، ما أدى إلى الحيلولة دون وصول سكان البلاد إلى بوابات الخدمات الحكومية الإلكترونية.

تالين - سبوتنيك . وأشار المكتب في بيان بهذا الشأن: "يوم الأربعاء، توقف جزء كبير من الخدمات الحكومية الإلكترونية عن العمل. لم تعمل بوابة "إستي. إي.إي"، وأصبح متعذراً كتابة وصفات إلكترونية. واتضح في نهاية المطاف أن السبب يعود إلى الجرذان التي قطعت بأسنانها الكابل المصنوع من الألياف الضوئية، الممدود تحت الأرض في مقاطعة هاريو بالقرب من تالين. وفي وقت متأخر من المساء، استأنفت البوابات عملها بشكل طبيعي. بالرغم من احتمال بقاء بعض المشاكل".

ويذكر أنه وفقًا للإدارة، فإن الأضرار التي ألحقتها الجرذان بالكابل كانت خطيرة جدًا لدرجة أن الإدارة قررت استبداله. وأثر الفشل فقط على نظام الاتصالات الحكومي، ولم تتأثر شبكات المؤسسات الخاصة.