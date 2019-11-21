الجرذان تشل حركة الحكومة الإستونية

ويذكر أنه وفقًا للإدارة، فإن الأضرار التي ألحقتها الجرذان بالكابل كانت خطيرة جدًا لدرجة أن الإدارة قررت استبداله. وأثر الفشل فقط على نظام الاتصالات الحكومي، ولم تتأثر شبكات المؤسسات الخاصة.
أفاد المكتب الإعلامي الخاص بإدارة النظام الحكومي الإستوني للمعلومات، اليوم الخميس، بأن الجرذان قطعت بأسنانها كابل من الألياف الضوئية، ما أدى إلى الحيلولة دون وصول سكان البلاد إلى بوابات الخدمات الحكومية الإلكترونية.
ويذكر أنه وفقًا للإدارة، فإن الأضرار التي ألحقتها الجرذان بالكابل كانت خطيرة جدًا لدرجة أن الإدارة قررت استبداله. وأثر الفشل فقط على نظام الاتصالات الحكومي، ولم تتأثر شبكات المؤسسات الخاصة.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)