الخارجية الإسرائيلية: العقوبات ضد إيران مهمة وفعالة ويجب أن تستمر

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إيران بأنها التهديد الرئيسي في المنطقة، من خلال دعمــها لمنظمـات "إرهابية"، على حد تعبيره.

القدس - سبوتنيك. ونقلت القناة "13" الإسرائيلية عن كاتس، قوله إن "التهديد الرئيسي للمنطقة هو إيران، وبرنامجها النووي، ودعمها للمنظمات الإرهابية مثل حزب الله، حماس، والجهاد الإسلامي".

وأضاف كاتس أن "العقوبات ضد إيران مهمة وفعالة، ويجب أن تستمر".

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب انسحبت، العام الماضي، من اتفاق 2015 النووي الذي وافقت إيران بموجبه على الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات التي شلت اقتصادها.

وعاودت الإدارة منذ ذلك الحين فرض العقوبات على إيران، بل وشددتها لمحاولة حملها على التفاوض مجددا على اتفاق أوسع من شأنه أن يحد أيضا من برنامجها للصواريخ البالستية وأنشطتها الإقليمية.

وقد شهدت العديد من المدن الإيرانية، منذ يوم الجمعة الماضي، احتجاجات واسعة على قرار برفع أسعار الوقود، ورجح الكثير من المسؤولين الأميركيين أن هذه إحدى نتائج العقوبات الأميركية على إيران.

وأكدت الخارجية الأميركية في عدة مناسبات دعمها للمحتجين، واتهمت الناطقة باسم الخارجية مورغان أورتاغوس حكومة طهران بـ "الفساد".