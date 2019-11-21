الرئيس الإسرائيلي يمهل الكنيست 3 أسابيع لتشكيل الحكومة

تل أبيب - سبوتنيك. وأمهل الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الكنيست 3 أسابيع لتشكيل الحكومة بعد فشل غانتس ونتنياهو.

وقال ريفلين، اليوم الخميس، في مقر إقامته بالقدس، في حضور رئيس الكنيست يولي إيدلشتاين: "هذا يعني أنه وفقًا للقانون، ابتداءً من اليوم ولمدة 21 يومًا، فإن قرار تعيين من سيقوم بتشكيل الحكومة القادمة يقع على عاتق أعضاء الكنيست... هذا اختبار جاد لدولة إسرائيل. خلال هذه الأيام الـ21 لن تكونوا ممثلين لتكتلاتكم وأحزابكم، سيتعين عليكم الإجابة عن سؤال واحد: ما هو واجبي تجاه دولة إسرائيل".