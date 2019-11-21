ماليزيا تعول على مشاركة بوتين في قمة "أبيك" عام 2020

موسكو - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الماليزي، بعد محادثاته مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف: "سنكون مسرورين جداً في حال مشاركة الرئيس بوتين في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي - أبيك في عام 2020، الذي ستستضيفه ماليزيا في تشرين الثاني/نوفمبر العام القادم".
وكانت السلطات البوليفية قد اضطرت لإلغاء استضافة قمة أبيك في تشرين الثاني/نوفمبر، ومنتدى المناخ "سي او بي 25" في كانون الأول/ديسمبر، بسبب الاحتجاجات الواسعة التي اجتاحت البلاد وتحولت لفوضى واشتباكات مع الشرطة تبعها فرض حالة الطوارئ.
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