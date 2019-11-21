ماليزيا تعول على مشاركة بوتين في قمة "أبيك" عام 2020

أعلن وزير الخارجية الماليزي، سيف الدين عبد لله، اليوم الخميس، أن ماليزيا ترغب بأن يشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في عام 2020.

موسكو - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الماليزي، بعد محادثاته مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف: "سنكون مسرورين جداً في حال مشاركة الرئيس بوتين في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي - أبيك في عام 2020، الذي ستستضيفه ماليزيا في تشرين الثاني/نوفمبر العام القادم".

وكانت السلطات البوليفية قد اضطرت لإلغاء استضافة قمة أبيك في تشرين الثاني/نوفمبر، ومنتدى المناخ "سي او بي 25" في كانون الأول/ديسمبر، بسبب الاحتجاجات الواسعة التي اجتاحت البلاد وتحولت لفوضى واشتباكات مع الشرطة تبعها فرض حالة الطوارئ.