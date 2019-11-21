بعد انقطاعها لمدة 5 أيام... خدمة الانترنت تعود إلى إيران تدريجيا

أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني تفويضا لاستئناف إعادة خدمة الانترنت في بعض المناطق، وأكد أن خدمة الاتصال بالانترنت للهواتف الأرضية قد عادت بالفعل.

نشر الحساب الرسمي لوكالة فارس على "تويتر" تغريدة جاء فيها "وبحسب معلومات فإن مجلس الأمن القومي أصدر تفويضا لاستئناف خدمة الانترنت في بعض المناطق، وأن خدمة الاتصال بالانترنت للهواتف الأرضية قد عادت بالفعل في محافظات هرمزكان وكرمانشاه وأراك ومشهد وقم وتبريز وهمدان وبوشهر وبعض مناطق طهران."

مصدرلـ "فارس": عودة خدمة الانترنت تدريجيا في ايران



وبحسب معلومات فإن مجلس الأمن القومي أصدر تفويضا لاستئناف خدمة الانترنت في بعض المناطق، وأن خدمة الاتصال بالانترنت للهواتف الارضية قد عادت بالفعل في محافظات هرمزكان وكرمانشاه وأراك ومشهد وقم وتبريز وهمدان وبوشهر وبعض مناطق طهران. — وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) November 21, 2019

​ وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني اعتزامها إعادة خدمة الإنترنت إلى المدن التي لم تسئ استخدامه على حد تعبيرها، وأكدت مجددًا أن قطع الخدمة خلال الأيام الماضية جاء حفاظا على أمن البلاد مع استمرار الاحتجاجات على زيادة أسعار الوقود.

ومن جهته كان أعلن وزير الاتصالات الإيراني، آذر جهرمي، اليوم، أن قطع الإنترنت جاء تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي.