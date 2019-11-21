السيناريوهات المطروحة لمستقبل الحكومة الإسرائيلية

وحول السيناريوهات المطروحة لمستقبل الحكومة أوضح شعث أنه "قد يصوت الكنيست على انتخابات ثالثة أو قد يكون هناك انتخابات ثنائية وسيناريو ثالث يقوم به الرئيس الإسرائيلي وهو تشكيل الحكومة بالتوافق".
ولفت إلى أن "نتنياهو يفشل جهود غانتس ليستمر في رئاسة الوزراء هربا من مقاضاته بتهم فساد".
وحول الشخصية التي قد تتولي رئاسة الوزراء، أكد الخبير بالشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، أنه "بعد الفشل المتكرر لنتنياهو في تشكيل الحكومة لم يعد بالإمكان أن يتولى نتنياهو هذا المنصب"، مشيرا إلى أن "حظوظ غانتس أكبر في تولي رئاسة الحكومة إن لم يكن في المرحلة الحالية فقد يكون في المستقبل، أما الشخصية الثالثة فهي ليبرمان الذي قام بإفشال كل الجهود ليكون هو رئيس الوزراء أو نائبه".
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