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15:55 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    راية تحمل شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحلق في منتصف الصاري في مقر الأمم المتحدة في فيينا

    الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إيران لتوضيح مصدر آثار يورانيوم

    © REUTERS / Lisi Niesner
    العالم
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    قال القائم بأعمال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الوكالة وإيران ستبحثان الأسبوع المقبل العثور على آثار لليورانيوم في موقع غير معلن عنه في طهران، مضيفا أن طهران لم تقدم أية معلومات أخرى بشأن مصدر الجزيئات.

    وقال كورنيل فيروتا، القائم بأعمال مدير الوكالة في الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة، اليوم الخميس "واصلنا اتصالاتنا مع إيران منذ ذلك الحين لكننا لم نحصل على معلومات إضافية والمسألة لم تُحل بعد".

    عباس عراقجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني
    © AP Photo / Julie Jacobson
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    وذكرت "رويترز" لأول مرة في سبتمبر/ أيلول أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجدت آثار يورانيوم في الموقع الذي لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتباه إليه في كلمة ألقاها العام الماضي ووصفه بأنه "مخزن ذري سري". وقالت إيران إن الموقع منشأة لتنظيف السجاد.

    وأكدت الوكالة، التي كانت تحجم منذ فترة طويلة عن التعليق على تفاصيل محددة، للدول الأعضاء قبل أسبوعين أن عينات بيئية أُخذت من الموقع أظهرت آثار يورانيوم طبيعي جرت معالجته بنشاط إنساني لكنه غير مخصب.

    وأبلغ فيروتا إيران في سبتمبر/ أيلول بأن "الوقت عامل جوهري" في توضيح مصدر هذه الآثار. ووجدت الوكالة أن التفسيرات التي أوردتها إيران حتى الآن غير متماسكة.

    وقال فيروتا "من المقرر عقد اجتماع بين الوكالة وإيران في طهران الأسبوع المقبل لمناقشة المسألة بشكل أكبر" وأضاف "من الضروري أن تعمل إيران مع الوكالة على حل هذه المسألة سريعا".

    وقالت الولايات المتحدة، التي تعارض مثل إسرائيل الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى، إن القضية "لا يمكن أن ينظر إليها سوى باعتبارها إشارة على احتمال وجود مواد نووية غير معلن عنها في إيران".

    ووصف سفير روسيا، لدى الوكالة الأمر بأنه "من آثار نشاط نووي في إيران قبل ما بين 20 و30 عاما" وأضاف أن الأمر "لا يمثل أي مخاوف تتعلق بالانتشار" النووي.

    وتعتقد أجهزة مخابرات أمريكية والوكالة أن إيران كان لديها برنامجا للتسلح النووي أنهته قبل فترة طويلة. وشمل الاتفاق النووي الموقع عام 2015 طي صفحة الماضي رغم أن إيران ما زالت تنفي أن تكون قد سعت لامتلاك سلاح نووي.

    وسيتولى الأرجنتيني رافايل جروسي منصب مدير عام الوكالة في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول بعد فوزه في اقتراع ليخلف فيروتا القائم بأعمال المدير العام منذ وفاة سلفه يوكيا أمانو.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إيران, إيران
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