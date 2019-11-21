إسرائيل تواجه حالة لم تشهد مثيلا لها في تاريخها

كلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، اليوم الخميس، رئيس الكنيست يولي أدلشتاين، بمهمة اختيار رئيس للوزراء خلال مهلة تبدأ اليوم وتنتهي بعد 21 يوما، تجنبا لإجراء انتخابات ثالثة، بعد إخفاق المكلفين، زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو وزعيم حزب الجنرالات "أزرق أبيض" بيني غانتس، بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد انتهاء المهلة القانونية الممنوحة لهما، كل بمفرده.

القدس – سبوتنيك. نقلت قناة "إي 24 نيوز" تصريحات ريفلين التي قال فيها، إنه "ابتداء من اليوم الخميس ولمدة 21 يوماً يكون قرار من سيتولى مهمة تشكيل الحكومة في أيدي أعضاء الكنيست، لتفويض نائب جديد يحظى بتأييد واحد وستين عضوا وتشكيل حكومة أو حل نفسه تمهيدًا لانتخابات تجري بعد تسعين يوما".

وأضاف ريفلين بالقول، إنه "لا يوجد مرشح قادر على تشكيل حكومة. الليلة الماضية أبلغني زعيم تحالف (أزرق أبيض) والمكلف بتشكيل الحكومة، بيني غانتس، أنه لا يستطيع تشكيل حكومة".

وتابع ريفلين، إن "فشل غانتس، وهو المرشح الثاني لمحاولة تشكيل حكومة، كما فشل قبله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هذه هي المرة الأولى في تاريخ دولة إسرائيل نصل فيها إلى هذه الحالة، أود أن أذكركم بأن هذه النتيجة السياسية المخيبة تأتي بعد فترة انتخابات ثانية فرضت على المواطنين الإسرائيليين".

وأعلن زِعيم تحالف "أزرق أبيض" والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، بيني غانتس، أمس الأربعاء، عن عدم قدرته على تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وعن إعادة كتاب التكليف للرئيس رؤوفين ريفلين.

وفي حال أخفق الكنيست، ستتم الدعوة إلى انتخابات جديدة ستكون الثالثة في أقل من عام، ومن المرجح أن تجري في آذار/مارس المقبل.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتم فيها تكليف الكنيست اختيار أحد النواب لتشكيل حكومة، وهو الملجأ الأخير بحسب القانون الإسرائيلي عندما تعجز الشخصيات التي أوصى بها الرئيس عن تشكيل حكومة.